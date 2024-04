ARomacipiace il Maritozzo | In 21 in semifinale, ecco come votare. In 5 già in finale

È di Regoli il maritozzo più votato nella prima fase del contest #Aromacipiace - il Maritozzo. Il locale di via dello Statuto raggiunge, insieme ad altri quattro la finale. Un dominio portato avanti in tutte e tre gli spazi di votazione in cui Regoli ha diviso la maggioranza insieme al Maritozzaro di via Ettore Rolliz giunto secondo. Terzo posto per Maritozzo Rosso a Trastevere, mentre quarto già finalista è bar mimosa di Casal Palocco. Quinto finalista è il garden bar del Prenestino.

Il contest, in collaborazione con Fattorie Latte Sano, ha conquistato anche questa volta l'attenzione di tanti lettori, nonostante le vacanze di Pasqua e il focus culinario posto su altri prodotti. 63 i locali nominati, oltre 100 i voti in app, più di 800 su facebook, 600 su Instagram. L'articolo di lancio del contest ha superato le 100.000 letture. Qualcuno si è anche fatto prendere la mano votando più volte. Altri con più account ci hanno provato con lo stesso Ip. Ne abbiamo tenuto conto, non tenendo conto di una ventina di voti. I numeri hanno designato i 21 semifinalisti. Uno in più per un pari merito in fondo alla classifica. Come sempre, è caratteristica dei nostri contest, avete segnalato anche posti in periferia, accendendo il faro su nomi poco mainstream, ma evidentemente interessanti e degni di attenzione.

Così al sesto posto abbiamo la pasticceria Grossi nella zona del Prenestino. C'è poi Dolce Sorriso di via Torcegno, all'Infernetto. E ancora il forno Dolce Sapori in via della Lite, Iacobini a viale Tirreno, la pasticceria Antonietta in via dell'Aeroporto, Sorelle Giordano a Giulio Agricola, Mono in via Anagni, Sentuti a Monte Mario e Orchidea di via Beverino. C'è poi Forno Budassi in via Prospero Colonna e Lazzeri in via Vedana. D'Antoni è stata già eletta migliore pasticceria e correrà anche in questa semifinale. Altri nomi noti sono quelli di Massaro Bakery, Romoli, Dolce Rotonda al Pantheon. Nero Vaniglia a Garbatella, Cristiani in via Appia Nuova e Andreotti su via Ostiense. Entra in semifinale anche Gruè su viale Regina Margherita, a pari merito con Cristiani.

Come si vota?

Si vota da oggi, 8 aprile, a sabato 13 aprile (alle 23.59). Attraverso un sondaggio aperto inserito in fondo a questo articolo, i lettori potranno votare, scegliendo tra i 21 maritozzi semifinalisti. In aggiunta si potrà commentare tramite l'app di RomaToday (qui per scaricarla) lasciando un commento con la pasticceria preferita: il commento darà diritto a 5 punti che si sommeranno a quelli ricevuti nei sondaggi. Le 5 che riceveranno più preferenze andranno in finale.