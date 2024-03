Maritozzi con la panna, la ricetta per farli in casa

Il maritozzo è uno dei dolci protagonisti della tradizione romana specialmente se ripieno di soffice panna montana. Piace anche ai meno golosi per il suo impasto non particolarmente dolce. Nasce dall'unione di pochi e semplici ingredienti che, però, se messi insieme, danno vita ad una pagnottella irresistibile.

Ma come si fa a preparare degli ottimi maritozzi con la panna anche in casa? Ecco la ricetta tradizionale (senza rivisitazioni o stranezze).

La ricetta del maritozzo con la panna

Per prima cosa bisogna preparare il lievitino con i seguenti ingredienti:

50 g di farina

50 ml di acqua

3 g di lievito di birra

1 cucchiaino di zucchero

Per l'impasto, invece, occorreranno i seguenti ingredienti:

200 g di farina

20 ml di latte

45 g di miele

40 ml di olio extravergine

1 tuorlo

scorza di un'arancia

40 g di uva passa

Per il ripieno invece:

300 ml di panna fresca da montare

50 g di zucchero a velo

Il procedimento per fare i maritozzi

Mettere in una ciotola gli ingredienti per la preparazione del lievitino, mescolare finché l'impasto non diventa omogeneo e lasciare riposare per almeno 30 minuti.

Per la preparazione dell'impasto, unire in un contenitore latte, miele, uovo e olio e mescolare bene. Quando il contenuto è omogeneo, aggiungere poco alla volta la farina e continuare ad impastare. Trascorsa la mezz'ora di riposo, aggiungere il lievitino, mescolare fino a formare un impasto morbido e omogeneo. Aggiungere, a questo punto, scorza d'arancia e uva passa (prima ammollata a ben strizzata). Mettere nuovamente a lievitare fino a quando l'impasto non sia raddoppiato.

E' arrivato il momento di preparare i maritozzi: dividere l'impasto lievitato in tante palline uguali di media misura (con le dosi sopra scritte ne dovrebbero uscire 6). Lasciate riposare le palline ancora fino al raddoppio del volume. Nel frattempo scaldate il forno a 180 gradi, spennellate le palline con albume d'uovo e mettete a cuocere per un quarto d'ora circa. Sfornate i maritozzi e lasciateli raffreddare.

Per la preparazione del ripieno, prendete della panna fresca, montatela e zuccheratela e lasciatela in frigo perché andrà servita molto fredda. Spaccate il maritozzo a metà, mettete la panna montata, zucchero a velo (a piacimento) e il maritozzo fatto in casa è servito.