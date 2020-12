Iscrizione scuola dell'infanzia 2021/2022: le domande solo online

Si avvicina la fine dell’anno. Momento di bilanci ma anche di scelte importanti. Com’è quella di scegliere la scuola dell’infanzia per i bambini tra i 3 ed i 5 anni.

Solo domande online

Quest’anno ci sono un po’ di novità. L’arco temporale entro il quale sarà possibile effettuare l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022 è quello compreso tra il 4 ed il 25 gennaio. Durante queste tre settimane, e questa è la vera notizia, sarà possibile inoltrare la domanda soltanto in modalità telematica accedendo al sito di Roma Capitale.

Dal primo gennaio le credenziali che erano stato rilasciate dal Comunee che, finora, era state utili anche per effettuare la registrazione scolastica, non saranno più utili. Per accedere all’area riservata occorre infatti essere dotati di SPID, o di Carta d’Identità Elettronica o di Carta Nazionale dei Servizi.

La vicinanza a casa

Dopo aver consultato l’elenco pubblicato sul portale di Roma Capitale, ogni famiglia può indicare la scuola presso cui desidere iscrivere il bambino. Per favorire l’integrazione con l’ambiente, l’amministrazione capitolina favorisce la scelta della scuola più vicina alla residenza.

A questo scopo i Municipi definiscono la suddivisione del territorio in “bacini di utenza”. Solo se la famiglia sceglie una scuola che si trova nel bacino di utenza dove il nucleo familiare risiede, o dove intende trasferire la propria residenza, alla domanda verrà attribuito un ulteriore punteggio pari a 5.

Nel caso in cui la scuola più vicina alla residenza non abbia abbastanza posti disponibili rispetto alla richiesta, il Municipio ha la facoltà di attribuire i suddetti 5 punti per la scuola che si trova nel bacino limitrofo. Tale scuola sarà indicata nell’Avviso Pubblico del Municipio di competenza.