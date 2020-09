Scuole, ripartenza in sicurezza: in un mese interventi di pulizia intorno a 1100 plessi scolastici

Da agosto operatori Ama impegnati con mezzi a vasca, spazzatrici e decespugliatori per tenere puliti marciapiedi e tratti di strada vicino 1100 edifici scolastici

Rifiuti ed erbacce sono stati rimossi dai marciapiedi. Dal mese di agosto gli operatori dell’Ama, con i relativi mezzi meccanici, hanno provveduto a ripulire marciapiedi ed ingresse di migliaia d’edifici scolastici.

Il ciclo d’interventi, mirato allo spazzamento ed al diserbo, ha riguardato le strade ed i marciapiedi situati nelle aree antistanti scuole elementari, medie, superiori, istituti comprensivi e scuole dell’infanzia comunale. In tutto, dell’azione dei pulizia, hanno potuto beneficiare 1100 plessi scolastici.

Gli interventi hanno visto quotidianamente al lavoro squadre dedicate, composte da due o tre operatori, in servizio con l’ausilio di mezzi a vasca per la raccolta dei rifiuti, spazzatrici e, in caso di necessità, di decespugliatori e soffianti. Sono stati utilizzati per il diserbo di marciapiedi e la pulizia dei tratti a bordo strada, anche in presenza di auto in sosta.

Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata all’interno degli istituti scolastici, AMA assicura il massimo impegno e attenzione sia nei municipi dove svolge attualmente anche questo servizio, sia in quelli che sono in gestione a ditte esterne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In alcune scuole, il servizio di ritiro è in questi giorni più massivo e rafforzato per l’ingente quantitativo di materiali e suppellettili conferiti dopo i lunghi mesi di chiusura causata dal nuovo Coronavirus. Anche le fasce orarie di prelievo sono state rimodulate. Nel farlo si è tenuto conto degli ingressi scaglionati e delle varie misure di distanziamento che è stato necessario approntare dalle scuole per fronteggiare l’emergenza Covid 19.