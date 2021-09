La residente di San Basilio che chiede a Conte di intervenire sul reddito di cittadinanza

"Signor Conte, le voglio dire due parole. Su questo reddito veda se può prendere provvedimenti perché c'è un sacco di gente che non ne ha bisogno e va in giro con i macchinoni". Inizia così lo sfogo di una residente di San Basilio che approfitta del giro elettorale nel mercato di zona per esprimere il proprio punto di vista all'ex Premier. E ce n'è anche per la Raggi: "E a lei le voglio dire una cosa: l'Ama dove sta? Al mio lotto deve venire. Sono caduta quattro volte e ringraziate che non mi sono fatta male".

La signora, alterata, viene invitata da Conte ad ascoltare la risposta: "Conosce situazione d'abuso? Deve scriverci". La signora replica: "Non mi piace fare la spia. Siete voi che dovete controllare". La Raggi dal canto suo ha segnalato come forse il lotto fosse di competenza regionale, attraverso l'Ater, ed ha invitato una collaboratrice a raccogliere la segnalazione della signora.

video da diretta facebook di Virginia Raggi