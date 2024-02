Meteo a Roma: temporali in città, allerta della protezione civile

Pioggia e maltempo a Roma. L’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, 28 febbraio, e per le successive 24 ore. Si prevedono sul Lazio e sulla Capitale precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale sui settori settentrionali e sparse sul resto della regione.

Meteo a Roma 28 febbraio 2024

Come prevedono gli esperti di 3bmeteo, "A Roma domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2260m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord-nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da nord-nordest".