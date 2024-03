Chiusa la Tangenziale est, il vento forte stacca i pannelli antirumore

Il vento forte sta causando disagi a Roma. La Tangenziale est in direzione tiburtina è stata chiusa per il distacco dei pannelli fonoassorbenti a causa del vento

forte. Sul posto i vigili del fuoco allertati dai cittadini. Sul posto, nel tratto compreso tra Scalo San Lorenzo e viale Castrense, la polizia locale e i vigili del fuoco.

Le segnalazioni sono giunte alle centrali operative dei vigili del fuoco e della polizia municipale, che ora gestisce la viabilità, da alcuni cittadini allarmati. I pompieri si sono precipitati sul posto per mettere in sicurezza i pannelli. Tre distinti gruppi della polizia locale sono intervenuti per gestire la viabilità.

Forte vento a Roma

Problemi anche in altre parti della città con alberi caduti con vigili del fuoco e protezione civile al lavoro. All'Aventino, in via di Sant'Alessio un albero ha abbattuto una parte del muro perimetrale della scuola Badini.

Secondo la protezione civile del Lazio oggi e per le successive 12-18 ore ci saranno venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti meridionali. I rinforzi più intensi si avranno sui settori costieri.