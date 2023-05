Maltempo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta meteo per domenica e le prossime 12 ore

Scatta l'allerta meteo a Roma e nel Lazio per le prossime 12 ore. A dirlo è l'agenzia regionale di protezione civile della regione Lazio ha diramato un avviso di allerta gialla dalla tarda mattinata di domani, domenica 21 Maggio, e per le successive 9-12 ore.

"Si prevedono sul Lazio, precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale", si legge in una nota che continua: "Tenuto conto dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, il centro funzionale regionale della protezione civile ha emanato, su tutto il territorio laziale, un’allerta meteo gialla relativamente al rischio idrogeologico. Si invitano, pertanto, gli enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione d Protezione civile e adottare tutti gli adempimenti del caso". Una brutta notizia per chi dovrà assistere al concerto di Bruce Springsteen.

Nel frattempo la protezione civile della Regione Lazio si mobilità per prestare aiuto e supporto alle popolazioni di Cervia e Cesena colpite dall’alluvione di questi giorni.

In accordo con la protezione civile dell'Emilia Romagna e con quella di Cervia, partirà, domattina alle 6, il modulo della colonna mobile regionale della Protezione civile per il servizio alluvionale composto da 50 volontari, con un’idrovora da 25mila litri al minuto, due da 9mila, una da 6mila, 12 idrovore da 2,5mila che serviranno per lo svuotamento delle cantine, due torri faro, un gruppo elettrogeno da 10Kw e una squadra con il drone che sorvolerà il comune di Cervia per monitorare la situazione in tempo reale.

Questo ulteriore supporto si aggiunge a quello già messo a disposizione della Regione Emilia Romagna nei giorni scorsi, a conferma dell’elevata capacità operativa del sistema regionale del Lazio.