Meteo a Roma: le previsioni per il ponte di Ognissanti

Che tempo farà a Roma in questo lungo ponte della festa di Ognissanti? Sulla Capitale il sole continuerà a splendere almeno sino al prossimo giovedì 3. In particolare nel Lazio, come prevede l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghisu: "la giornata di Ognissanti sarà caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, almeno fino a pomeriggio compreso, con cielo sereno o leggermente velato. Foschie o locali banchi di nebbia entro primo mattino sulle aree interne tra Valle del Tevere, reatino e frusinate. Velature estese e in ispessimento entro sera. Clima ancora mite, con temperature massime entro 24-25°C. Graduale cambio della circolazione atmosferica da mercoledì 2 novembre, complice il transito di prime correnti atlantiche: prevista una giornata tra sole e nuvolosità irregolare, in aumento entro sera sull'alto Lazio, con possibilità di deboli precipitazioni sul viterbese; asciutto altrove. Incisivo affondo Nord Atlantico tra il 3 e 4 novembre, per una perturbazione più organizzata che porterà (specie venerdì 4) piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità, contestualmente ad un calo delle temperature e ad un rinforzo dei venti da Sud-Sudovest".

Meteo a Roma per il ponte di Ognissanti

Nello specifico a Roma, "martedì 1° novembre caratterizzato ancora da tempo stabile, con cielo sereno o leggermente velato almeno fino a pomeriggio compreso; velature in ispessimento nel corso della sera. Temperature massime miti, valori entro 25-26°C. Mercoledì tra sole e nuvolosità irregolare, ma senza precipitazioni.Tempo instabile tra giovedì e venerdì, con passaggio di piogge e qualche rovescio anche a carattere temporalesco. Temperature in calo e venti in rinforzo da O-SO".