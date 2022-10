Cosa fare il 1 novembre a Roma: gli eventi da non perdere nel giorno di Tutti i Santi

Il weekend è finito, ma il Ponte di Ognissanti è appena iniziato. La festività cristiana, infatti, quest'anno cade di martedì e con la chiusura di molte scuole lunedì 31 ottobre, si è presentata per molti l'opportunità di partire, regalandosi una mini-vacanza. Tanti sono però i romani rimasti in città, già alla ricerca di cosa fare il giorno di Tutti i Santi a Roma.

Niente paura: la Capitale propone una serie di eventi, mostre, visite guidate per una festa di Ognissanti all'insegna della cultura, della natura, del gusto. Ecco dunque cosa fare il 1 novembre a Roma e dintorni:

Van Gogh, la grande mostra a Roma

La mostra di Van Gogh a Palazzo Bonaparte è una delle grandi novità culturali dell'autunno 2022 a Roma. La storia dell'artista tra i più noti al mondo viene raccontata attraverso le sue opere più celebri, tra le quali il suo famosissimo Autoritratto. La mostra è prodotta da Arthemisia ed è realizzata in collaborazione con il Kröller Müller Museum di Otterlo, che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Lucio Dalla. Anche se il tempo passa", la mostra a Roma

Una mostra-evento per celebrare Lucio Dalla. Il grande cantautore italiano viene raccontato nel suo straordinario percorso sia artistico che umano, nel decennale della sua scomparsa. L’esposizione, al Museo dell'Ara Pacis, nasce da una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l’intero cammino dell’artista emiliano dall’infanzia alla maturità. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mostra dei Cento Pittori di via Margutta

La 118esima Mostra dei “Cento Pittori via Margutta” torna fino al 1 novembre in via Margutta. Nello splendido scenario di via Margutta, la strada romana internazionale degli artisti, l’Associazione Cento Pittori via Margutta rinnoverà il magico spettacolo della storica mostra d’arte. All’inaugurazione sarà presentato il libro Storia dei cento pittori via Margutta, primo volume documentale e catalogo degli artisti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Visita al Giardino di Ninfa

Il 1 novembre rientra tra le aperture autunnali del Giardino di Ninfa. Quale migliore occasione per organizzare una gita fuori porta e andare alla scoperta di uno dei giardini più romantici e belli del mondo? La visita dura circa un'ora ed è necessaria la prenotazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Circo, archeotrekking e degustazioni al Castello

Si conclude martedì 1 novembre l'Halloween Party al Castello di Santa Severa. Dopo attività a tema per grandi e bambini, in programma nel weekend e lunedì 31, nel giorno di Ognissanti spazio a "Birthday girl", spettacolo di varietà circense, Archeotrekking tra Macchiatonda e Pyrgi, visita a piedi e in e-bike al monumento naturale di Pyrgi e al sito archeologico dell'antico porto etrusco e degustazione di prodotti gastronomici. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Le giornate della castagna di Canepina

Si concludono proprio martedì 1 novembre le Giornate della castagna di Canepina. Una manifestazione - che è durata un mese circa - che vede la castagna protagonista assoluta, con intrattenimento, musica e appuntamenti per tutti i gusti. Le Giornate della castagna sono la festa del prodotto più significativo dell’economia canepinese che, ogni anno, richiama un gran numero di visitatori. La manifestazione è animata da convegni, musica, giochi e rappresentazioni e trova il culmine nella distribuzione gratuita delle caldarroste. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della castagna

Martedì 1 novembre c'è ancora tempo per vivere la storica Festa della Castagna di Riofreddo, nell’ormai solita versione a Passeggiata, dopo la rivisitazione fatta durante il periodo Covid. Giunta alla sua XXXVIII edizione, la festa si svolgerà presso le strade del borgo. L'apertura degli stand gastronomici è prevista per le ore 12. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Da Trastevere al Ghetto, storie e aneddoti di due quartieri antichissimi

Da Trastevere al Ghetto, martedì 1 novembre, l'associazione 10 Guides of Rome porta a conoscere meglio segreti e aneddoti di due quartieri antichissimi della città eterna. In occasione della Festa di Tutti i Santi, torna un super classico delle passeggiate romane. Appuntamento alle ore 10. [TUTTE LE INFORMAZIONI]