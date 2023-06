"Ennio" inaugura il Cinema in piazza 2023

Torna Il Cinema in piazza, la rassegna cinematografica da anni protagonista delle estati romane. Si inizia venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica.

La prima arena ad inaugurare - come di consueto - sarà quella di piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere. A partire dalle 21 ci sarà una grande festa popolare, con la proiezione di Ennio, film uscito in sala nel 2022, introdotto dal regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore e Gianni Morandi, insieme sul palco di San Cosimato per omaggiare il grande compositore e Maestro Ennio Morricone.

Il Cinema in piazza 2023

Sarà la prima serata di un ricco programma che andrà avanti fino al 16 luglio e, nei prossimi giorni, proiezioni, incontri e rassegne con ospiti italiani e internazionali raggiungeranno anche le arene del Parco della Cervelletta e del Parco di Monte Ciocci.

Non è tutto: l'edizione 2023 del Cinema in piazza presenta un'interessante novità, si tratta del Cinema Troisi, quarta arena che aprirà le sue porte per delle proiezioni speciali.

Qui il programma completo del Cinema in piazza 2023.