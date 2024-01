Torna il Mercatino delle Vanitose, uno spazio dedicato al mondo Beauty alla Città dell’Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, domenica 4 febbraio.



Una giornata dedicata alla bellezza, alla vanità, alla cura del corpo e dei capelli, al trucco, alla moda ed agli accessori. Una selezione di espositori del mondo fashion e beauty presenteranno le loro creazioni e saranno a disposizione per dimostrazione dei loro trattamenti estetici professionali e della realizzazione delle loro creazioni.



Un’atmosfera tutta al femminile in una domenica al centro di Roma, alla scoperta di rimedi cosmetici, tecniche makeup, moda unghie e capelli, cura del corpo e benessere, il tutto contornato da un’area market abbigliamento, erboristeria, accessori artistici, artigianato made in italy e molto altro ancora.



Per i più piccoli ci sarà l’area bimbi dedicata sui prati con molti laboratori artistici e didattici. Dalle 10:00 alle 19:00, Ingresso libero.



Il Mercatino delle Vanitose sarà all’interno di Anima Verde Market, l’appuntamento domenicale della Città dell’Altra Economia con artigiani, creativi, artisti e produttori green, a cura di Associazione Culturale Anima Verde.