Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia a Fiumicino

Riparte da Fiumicino il tour primaverile di Choco Italia, il quale animerà la parte antica del comune della città metropolitana di Roma. In via di Torre Clementina, con vista sul Tevere, da giovedì 22 a domenica 25 febbraio andrà in scena la Fiera del cioccolato artigianale e dolcezze d’Italia.

Quattro giorni per avvicinarsi all’affascinante mondo del cioccolato artigianale e conoscere da vicino produttori e produzioni. Non mancheranno, assieme alle tante aziende del Made in Italy che aderiscono al tour ormai da anni, dolci tipici provenienti da tutte le regioni.

Per la prima volta a Fiumicino, Choco Italia è ad ingresso libero e gratuito, sempre aperto dalle ore 10 a mezzanotte.

Organizzato dall’Associazione culturale La Torre in collaborazione con l’Associazione Italia Eventi, l’evento ha il patrocinio del Comune di Fiumicino, grazie al sindaco Mario Baccini e all’assessore alle attività produttive Raffaello Biselli, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

“Ripartiamo da Fiumicino con grande gioia e sempre più motivati. Il nostro migliore Made in Italy, fatto di grandi professionisti e di famiglie, ha bisogno di spazi per raccontarsi e incontrare i consumatori”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente dell’Associazione Italia Eventi.

La Sana Merenda

La Sana Merenda, iniziativa solidale e salutare, in ogni tappa propone ai visitatori del pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP. Grazie alla collaborazione con i panificatori locali, non solo intende promuovere merende di qualità, ma anche sostenere le associazioni locali impegnate in progetti sociali e culturali. In questa tappa il contributo andrà all’Associazione di volontariato Comunità di Sant’Egidio.

Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante

Una delle iniziative che caratterizza da tempo Choco Italia è la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, alla Ciokofabbrica è possibile avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Un appuntamento molto atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori nell’arco dell’intera giornata.

"Sono molte le adesioni da parte degli alunni che con entusiasmo hanno voluto partecipare e sono felice e orgoglioso che i ragazzi e le famiglie possano gioire di un'occasione unica nel suo genere, di divertimento ed aggregazione, direttamente nel loro territorio”, ha sottolineato il sindaco Mario Baccini. “Inoltre, il Choco festival si inserisce nell'ottica di promozione e sviluppo del settore enogastronomico, fiore all'occhiello per la nostra città".

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. È la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

"Le iniziative da proporre per lo sviluppo del territorio sono tante, Fiumicino è una città che offre diverse possibilità. L'impegno costante dell'Amministrazione è quello di selezionare e realizzare attività di livello che facciano del nostro comune un polo di riferimento per manifestazioni via via sempre più importanti e prestigiose e Choco Italia in tour ne è la testimonianza. Un'occasione per visitare anche la prima Fabbrica europea del cioccolato artigianale curata dai Cioccolatieri di Perugia, dove apprendere giocando i passaggi fondamentali per la produzione di cioccolato”, dichiara l'Assessore alle attività produttive Raffaello Biselli.

I prodotti di Choco Italia

Numerose le regioni, in particolare del centro sud Italia, presenti con i loro prodotti a Choco Italia. In questa tappa non mancherà la liquirizia di Rossano Calabro, anche in versione liquore.

Tanta frutta disidratata e ricoperta di cioccolato, ma anche cremini e cioccolato grezzo proveniente dalla Campania. Caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda napoletana si affiancheranno ai dolci della tradizione partenopea, ma anche a crepes, ciambelle e donuts. Intera, spalmabile o in pasta, la nocciola di Giffoni IGP sarà protagonista anche di un delizioso croccante preparato al momento.

Per omaggiare la regione Lazio e la grande tradizione romana ci saranno molti dolci tipici locali. E, se si parla di cioccolato, sempre presente anche la tradizione perugina in moltissimi gusti e varianti.

Pugliesi, invece, i biscotti, mentre dalla Sicilia arriveranno cioccolato, cannoli, cassate, pasta di mandorla, pistacchi, waffelini e l’inimitabile cioccolato di Modica.

Le prossime tappe a Roma e provincia

Dall’8 al 10 marzo: Choco Italia a Roma

Dal 4 al 7 aprile: Choco Italia a Tivoli (RM)

Dal 18 al 21 aprile: Choco Italia a Frascati (RM)

Per maggiori informazioni: www.rosmarinonews.it