Dal 12 al 14 aprile torna la 71esima edizione della Sagra del carciofo di Ladispoli, uno degli eventi più attesi dell'anno nel comune in provincia di Roma. La sagra - come ogni primavera - torna a celebrare l'eccezionale carciofo romanesco e la ricca tradizione gastronomica di tutte le regioni italiane. Nel weekend precedente, 5, 6 e 7 aprile, ci sarà “Aspettando la Sagra”, con giornate dedicate agli agricoltori locali e ai piatti rappresentativi del nostro territorio.

Durante la tre giorni di festa i visitatori potranno degustare i piatti tradizionali a base di carciofo romanesco, assaggiare le specialità delle diverse regioni italiane ospitate all’interno della ormai famosa “Piazza dei Sapori”, visitare mercatini di prodotti artigianali e mostre d’arte, fare acquisti nei numerosi stand espositivi e assistere a spettacoli musicali e di intrattenimento per tutte le età.

Saranno presenti ospiti d'eccezione come Leo Gassman, in concerto il 13 aprile e l'attore e comico Marco Marzocca che si esibirà nella serata del 14 aprile. Non mancheranno sculture di carciofi, artisti, piccolo artigianato e, a conclusione, un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Programma della Sagra del Carciofo

Di seguito il programma completo reso noto sulla pagina Facebook del Comune di Ladispoli:

Venerdì 12 aprile avrà inizio la Sagra del Carciofo.

Sul palco di Piazza Rossellini si alterneranno associazioni e band locali, per arrivare poi alla sera con l’orchestra live “Califano latino”.

Quest’anno, infatti, la manifestazione sarà dedicata al cantautore romano Franco Califano, come si evince dallo slogan scelto per questa edizione: “tutto il resto è noia”. L’orchestra di 11 elementi, capitanata dal musicista Valter Paiola, proporrà i più grandi successi di #FrancoCalifano in chiave latino americana.

Sabato 13 aprile, dopo i saluti istituzionali e gli spazi dedicati alle band locali, Leo Gassman, figlio d’arte, cantante e attore, noto al grande pubblico anche per la sua ultima performance nel film dedicato proprio a Califano, si esibirà in un concerto live cantando, oltre ai suoi successi, anche i pezzi del Califfo.

Domenica 14 aprile il palco sarà destinato come sempre alle realtà locali, verranno premiate le famose sculture di carciofi dei nostri agricoltori e, dopo un pomeriggio di buona musica, siamo pronti a ridere insieme con l’intramontabile Marco Marzocca. L’esibizione del comico precederà il meraviglioso spettacolo pirotecnico che chiuderà ufficialmente la Sagra del Carciofo.