Hamleys, il negozio di giocattoli apre a Roma

Hamleys, il più antico rivenditore di giocattoli al mondo, sta per arrivare a Roma. Lo store inaugura giovedì 14 marzo, alle 15, presso la Galleria Alberto Sordi, in piazza Colonna, proprio nel cuore della città eterna.

"Sarà un momento esclusivo e straordinario per immergersi nell’esperienza magica e unica del mondo Hamleys", annuncia l'azienda.

Hamleys sbarca a Roma

Hamleys non è solo un marchio londinese di giocattoli, ma una vera e propria istituzione nella città di Londra e nel mondo. La storia di Hamleys inizia nel 1760 con William Hamley. Il famoso negozio di Regent Street - poco distante da Piccadilly Circus - venne inaugurato nel 1881 e, ad oggi, è meta di tutti i turisti che approdano nella capitale dell'Inghilterra. Si tratta del negozio di giocattoli più grande di Londra, un vero e proprio "paese dei balocchi" che fa tornare bimbi anche i più grandi.

Lo store è presente anche a Dublino, Dubai, Amman, Glasgow, Mumbay e Chennai, nel 2023 è sbarcato in Italia aprendo a Milano e ora inaugurerà il primo store romano. Non resta che attendere il 14 marzo per immergersi dal vivo in questo incredibile regno dei giocattoli.

In foto lo store Hamleys di Regent Street a Londra. Foto dalla pagina ufficiale Facebook di Hamleys.