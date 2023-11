Da Tutankhamon a Cleopatra, la mostra a Roma

Da Tutankhamon a Cleopatra, la mostra sull'Antico Egitto arriva a Roma. L'esposizione aprirà al pubblico, a partire da sabato 4 novembre, presso The Wow Side, il centro commerciale di Fiumicino.

La mostra

La città eterna, spalanca le sue porte per darvi il benvenuto a un’esperienza faraonica. Da Tutankhamon a Cleopatra, un viaggio affascinante attraverso i segreti meglio custoditi dell’Antico Egitto.

Il giovane faraone Tutankhamon è stato un personaggio che ha catturato l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. La mostra espone il suo incredibile tesoro, tra cui il celebre elmo d’oro, il sarcofago d’oro massiccio e una straordinaria collezione di gioielli reali. Scoprite l’enigma dietro la sua morte prematura e il mistero che ha circondato la scoperta della sua tomba per più di 100 anni.

Cleopatra, l’ultima regina d’Egitto, è stata una delle figure più affascinanti della storia. La mostra porterà i visitatori - grandi e piccoli - indietro nel tempo nell’antico regno di Cleopatra, permettendo di esplorare la sua incredibile eredità. Si potranno ammirare tesori unici e scoprire come Cleopatra, grazie al suo carisma e alle sue strategie politiche, ha intessuto forti relazioni diplomatiche con i regnanti più influenti e potenti del suo tempo.

Oltre ai tesori dei faraoni, la mostra porterà in un incredibile viaggio indietro nel tempo per scoprire com’era la vita quotidiana degli antichi egizi. Per scoprire come vivevano, quali erano le loro credenze, le loro usanze e le loro abitudini. Si potranno ammirare oggetti di uso comune, utensili domestici che offrono uno sguardo autentico e intimo nella vita di un tempo lontano.