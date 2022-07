Premio italia pasticceria e presentazione circuito panettone summer al grand hotel del Gianicolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

ROMA – LUGLIO 2022 - Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del Premio Italia Pasticceria 2022 che si terrà a Roma venerdì 29 luglio presso l’incantevole cornice del Grand Hotel del Gianicolo. ITALIA PASTICCERIA, brand lanciato dalla Gold Event Organization di Emanuele Giordano – ente organizzatore della nota Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro - vuole rappresentare un programma di iniziative culturali e promozionali a favore delle aziende del settore pasticceria ed è un brand realizzato per dare lustro alla pasticceria italiana emergente. Nel 2020 Italia Pasticceria stava assumendo il connotato di evento fieristico dedicato al mondo della pasticceria in generale ma dopo la pandemia l’organizzazione ha rimodulato il progetto facendolo virare verso l’organizzazione di un premio alle eccellenze emergenti della pasticceria italiana in generale che dia veramente voce a tutti i Maestri Pasticceri che rappresentano molte realtà di assoluta qualità. Il premio non fa riferimento solo alla qualità dei prodotti ma soprattutto al metodo imprenditoriale, alla comunicazione social, alle iniziative benefiche e sociali e a tante sfaccettature che fanno dell’artigiano un imprenditore a tutto tondo. Il Premio Italia Pasticceria si compone di quattro sezioni: Qualità, Imprenditoria e Internazionalizzazione, Comunicazione e Packaging e Solidarietà. La sezione Qualità premierà aziende che si sono distinte per prodotti innovativi nel settore della pasticceria introducendo un vantaggio competitivo atto ad alzare il livello qualitativo del prodotto e del mercato in generale. La qualità di un prodotto non è solo il risultato finale ma parte da uno studio dello stesso per soddisfare particolari esigenze di mercato. La sezione vuole dare risalto soprattutto allo studio di prodotti innovativi che hanno trovato riscontro sul mercato di riferimento. La sezione imprenditoria ed internazionalizzazione premierà aziende che hanno perseguito un modello di business basato su studi specifici o hanno introdotto innovazioni nel processo produttivo nel ciclo di produzione. La sezione è inoltre dedicata alla valorizzazione di quegli imprenditori artigiani che si sono aperti ai mercati internazionali con risultati tangibili. La sezione comunicazione e packaging è dedicata alle imprese che, attraverso la propria creatività, hanno creato campagne di comunicazione innovative soprattutto con l’utilizzo dei social. Inoltre la sezione è dedicata anche alle imprese che, sempre sfruttando la creatività, hanno creato packaging che hanno rispettato tutti i criteri di funzionalità dello stesso abbinandoli a tecniche di comunicazione per la promozione e valorizzazione dei propri prodotti. La sezione solidarietà è dedicata alle aziende che hanno aderito a progetti di cooperazione internazionale e solidarietà allo scopo di rendersi disponibili per la comunità locale, nazionale od internazionale. L’imprenditore non è solo colui che persegue il giusto profitto, ma anche colui che aiuta e supporta la comunità in un momento di particolare necessità. Durante la cerimonia di premiazione verrà presentato anche “Panettone Summer”: brand che rappresenterà un circuito di pasticcerie che proporranno per tutta l’estate 2022, presso i propri stabilimenti o punti vendita dedicati, le produzioni di panettone in chiave estiva a marchio Panettone Summer. L’iniziativa si avvale di sponsor di prestigio come Artecarta Italia, azienda Leader in Italia nella produzione di scatole per la ristorazione, la pasticceria e in particolare panettoni e lievitati; Molino sul Clitunno che rappresenta l’eccellenza delle farine di qualità; Ricette in Cloud, software online creato per le pasticcerie; Goloasi.it, portale web dedicato al mondo della pasticceria e gelateria; Consorzio Italiano del Panettone Artigianale, ente ufficiale di tutela e promozione del lievitato artigianale italiano più famoso al mondo e lo stesso Grand Hotel del Gianicolo che hanno sposato l’iniziativa sin dal primo minuto. PER INFO WWW.ITALIAPASTICCERIA.IT UFFICIO STAMPA ITALIA PASTICCERIA MOBILE: (+39) 347.1415224 - STAMPA@ITALIAPASTICCERIA.IT