VIDEO | Internazionali di tennis di Roma, tutto pronto per l'81esima edizione. Cresce l'attesa per Jannik Sinner

Da un lato certamente c’è “l’effetto Sinner”, dall’altro anche i grandi risultati ottenuti in coppa Davis e con e le atlete italiane. Sta di fatto che l’81esima edizione degli Internazionali di tennis di Roma, dal 6 al 19 maggio, si conferma quella dei record. Con il tutto esaurito per le finali e un incremento del 36% nella vendita dei biglietti. E non poteva esserci cornice migliore del Colosseo per la presentazione della nuova edizione stamattina, martedì 23 aprile, alla presenza del presidente della Federazione italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’amministratore delegato di Bnl e responsabile del Gruppo Bnp Paribas per l'Italia, Elena Goitini e del presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

L’incontro con la stampa è stato occasione per evidenziare tutte le novità, il programma e le attività del torneo di scena nel del Foro Italico: “È la presentazione che ho sempre sognato - dice Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel - Non so se sia merito del valore degli Internazionali BNL d’Italia, o di quello di Sinner e delle nostre squadre campioni e finaliste mondiali, o della popolarità del tennis. So che noi, Sport e Salute e Bnl dobbiamo essere fieri di quello che stiamo riuscendo a fare. Supereremo agevolmente i 300 mila spettatori paganti e puntiamo a superare quota 350mila, l’impatto economico sul territorio supererà il mezzo miliardo di euro dello scorso. Ora dobbiamo agire sull’impiantistica, non solo per raccogliere il grido di dolore lanciato dal Ministro nelle scorse settimane, ma perché i nostri campi da tennis e da padel hanno un eccesso di domanda che deve trovare sfogo aumentando l’offerta. Creeremo un fondo di 30 milioni di euro che agirà da leva finanziaria decuplicando il valore complessivo degli interventi con l’obiettivo a medio termine, visto che ogni campo costa grosso modo 40mila euro, di realizzare 1.000 nuovi campi da padel e da tennis”. “Imperdibile sarà l'appuntamento di piazza del Popolo, dove si disputeranno partite di pre-qualificazione ed esibizioni - ricorda il Sindaco Gilatieri -, qui gli appassionati e i più piccoli potranno assistere gratuitamente agli incontri, regalandosi una giornata indimenticabile nel cuore della città. Roma è pronta ad accogliere le migliaia e migliaia di tifosi che verranno a seguire il torneo che, ne sono certo, regalerà agli amanti di questo meraviglioso sport emozioni uniche”.

Dopo il successo della passata edizione, anche quest’anno la kermesse romana si riproporrà nella sua ‘versione upgrade’: un site ulteriormente ampliato e migliorato, permetterà alle migliaia di tifosi che raggiungeranno Roma da tutto il mondo, di godere al meglio degli oltre 300 match di altissimo livello offerti dal programma del torneo. Ad aprire la competizione, sarà il torneo di pre-qualificazioni, che dal 30 aprile al 3 maggio, offrirà a tutti i tesserati che si sono qualificati (a prescindere dal livello o dalla categoria di appartenenza), la possibilità di vivere l’emozione di giocare sullo storico rosso del Foro. Lunedì 6 maggio, a partire dalle ore 11, andrà in scena presso Fontana di Trevi, una delle più celebri e iconiche fontane della capitale, il sorteggio congiunto dei tabelloni principali. “Il successo crescente degli Internazionali Bnl d’Italia è un grande strumento di promozione sportiva - spiega Elena Palazzo, assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio -. Per questo la Regione Lazio sostiene la Fitp per l’organizzazione di tale evento e per una serie di iniziative rivolte in particolare ai ragazzi delle scuole e delle università. Lavoreremo in sinergia sempre più stretta per fare in modo che la passione per il tennis e per il padel, già così diffusa nel Lazio, si amplifichi ancora".

Nell’entry list maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2024 figurano tutti i primi 77 giocatori della classifica ATP: dai primi tre del mondo, Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, al campione in carica Daniil Medvedev (che l’anno scorso al Foro Italico ha vinto il suo primo titolo in carriera sul rosso nel circuito maggiore), da Rafael Nadal (il più titolato nella storia del torneo, iscritto grazie al ranking protetto) ad Alexander Zverev, passando per Rublev, Rune, Dimitrov e Tsitsipas. Come sempre molto nutrito il gruppo degli azzurri in gara, guidato, come detto, dal 22enne di San Candido. Con lui nel main draw ci saranno tutti gli eroi della Davis, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, così come Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Luca Nardi e le wild card Fabio Fognini, Matteo Berrettini, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori. Per quel che riguarda il tabellone WTA, a Roma giocheranno 31 delle prime 32 giocatrici del ranking WTA: a guidare l’entry list femminile è la polacca Iga Swiatek (che a Roma ha trionfato nel 2021 e nel 2022), seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka (semifinalista nel 2022) e dalla statunitense Coco Gauff (anche lei semifinalista ma nel 2021). Non mancherà naturalmente la campionessa in carica, la kazaka Elena Rybakina, così come l’artista della racchetta Ons Jabeur e una delle giocatrici più in forma di questa stagione, ovvero Danielle Collins. Al Foro, torneranno inoltre le ex numero 1 del mondo Naomi Osaka e Angelique Kerber, oltre alle passate vincitrici Elina Svitolina (2017 e 2018) e Karolina Pliskova (2019). Sul fronte azzurre ai nastri di partenza figurano Jasmine Paolini, vincitrice a febbraio a Dubai del suo primo 1000 in carriera, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto accompagnate dalle wild card Martina Trevisan, Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Giorgia Pedone, Nuria Brancaccio e Matilde Paoletti.

Il 6 maggio, così come il giorno seguente, si disputerà il torneo di qualificazione al tabellone principale. Il 7 maggio, invece, si giocheranno i primi dieci match del main draw femminile, mentre quello maschile prenderà il via l’8. A chiudere saranno le due finali: il 18 maggio quella del Wta 1000, il giorno seguente quella dell’Atp 1000.

Nella cornice degli IBI ci sarà spazio anche per continuare a celebrare lo storico successo dell’Italia tornata, lo scorso novembre, a trionfare in Coppa Davis dopo ben 47 anni. Oltre alla presenza del prestigioso trofeo, che resterà in esposizione al Foro Italico dal 4 al 19 maggio, tra i numerosi eventi dedicati ci sarà la presentazione ufficiale di un francobollo, di una moneta e di alcune medaglie commemorative realizzate in collaborazione con Poste Italiane e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“Mai come quest’anno gli Internazionali d’Italia coinvolgeranno tutta la città”, dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. “L’81 edizione sarà un’occasione prestigiosa che Roma vivrà al meglio spalancando le porte, non solo del Foro Italico, ai grandi campioni e coinvolgendo i cittadini con un indotto economico di circa 600milioni di euro. Abbiamo tenuto particolarmente all’organizzazione dell’appuntamento di piazza del Popolo dove si disputeranno le partite di prequalificazione e le esibizioni di uno tra Sinner e Berrettini. Qui gli appassionati e i più piccoli potranno assistere gratuitamente agli incontri, regalandosi una giornata indimenticabile . E questo varrà per tutti, a prescindere dalle disponibilità economiche. Stessa cosa per le romane e i romani che vorranno respirare l’aria degli Internazionali partecipando alla Notte Bianca del Tennis, al sorteggio di Fontana di Trevi o prendendo parte a una delle tante iniziative che verranno organizzate nelle strade più iconiche del centro. Un appuntamento unico che sicuramente verrà apprezzato anche dai tanti turisti presenti in questi giorni in città”.