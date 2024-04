Lotito sul malore di Ndicka va controcorrente: "Partita sospesa per un codice giallo"

Claudio Lotito attacca la Roma, anche se non la cita mai. La sospensione e il conseguente rinvio degli ultimi minuti di Udinese-Roma per il malore che ha colpito Evan Ndicka non sarebbero piaciuti al presidente della Lazio che va controcorrente e attacca: "Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo" avrebbe dichiarato il numero uno biancoceleste durante un convegno politico, come riporta La Stampa.

In quei minuti, però, per lì il malore di 'Ndicka non sembrava una cosa da nulla. Le prime diagnosi superficiali non avevano escluso l'infarto e i giocatori (anche avversari) erano scossi. Le certezze sono arrivate solo dagli esami in ospedale: trauma toracico. "Ma allora si poteva ricominciare a giocare la sera stessa", avrebbe aggiunto il presidente come riporta il quotidiano.

Lotito ha parlato a margine del Consiglio nazionale di Forza Italia. Non solo polemiche, futuro della Lazio tra gli argomenti toccati: "Rescindere il contratto di Luis Alberto è impossibile. Felipe Anderson ha fatto una scelta di vita. È voluto tornare in Brasile sollecitato dalla famiglia e da quella della moglie scegliendo una soluzione che lo penalizza da un punto di vista economico rispetto a quella che era la proposta della Lazio".