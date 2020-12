Panettoni artigianali, dai classici ai più insoliti ecco i migliori a Roma

Che Natale sarebbe senza panettone? Il dolce tipico natalizio è il più amato e mangiato nel periodo delle feste quello a cui i romani sono disposti a spendere anche un po' di più pur di mangiare un prodotto artigianale e di qualità.

Oltre alle pile di panettoni commerciali che sfidano la legge di gravità sugli scaffali dei supermercati, infatti, c'è tutto un mondo di panettoni artigianali a Roma realizzati da fornai, pasticceri e chef nella Capitale. Dai grandi nomi, come Roscioli e Bompiani, ai meno conosciuti, fino a quei panettoni che si affacciano per il primo Natale sul mercato e sono già sulla bocca di tutti...

Se stavate digitando in Rete "migliori panettoni artigianali a Roma" ecco qui la mappa dei panettoni che vale davvero la pena assaggiare nella Capitale:

Il panettone di Antico Forno Roscioli

Uno dei panettoni del Natale romano simbolo di tradizione e qualità è, senza dubbio, il panettone di Antico Forno Roscioli in via dei Chiavari 34. Lo storico forno romano della famiglia Roscioli propone anche per questo Natale Pandoro e Panettoni. Prodotti artigianali da panettiere, con la ruvidità tipica del prodotto da forno e i profumi e le cotture che ricordano il pane. I grandi lievitati delle feste Roscioli vengono venduti come il pane, al peso, nello storico forno, ma possono essere anche ordinati e ricevuti direttamente in tutta Italia, e non solo.

Le tipologie: Panettone classico, Panettone Cioccolato e Pere e Panettone Triplo Cioccolato. Tutti in versione mandorlata e non. E, ovviamente, Roscioli propone anche il pandoro. Entrambi sono prodotti artigianali senza conservanti. I prezzi vanno dai 27 euro al kg del panettone classico ai 30 euro al kilo del pandoro.

Il panettone di Roscioli Caffè

C'è quello da forno dell'Antico Forno Roscioli, ma c'è anche quello di Roscioli Caffè per chi va alla ricerca di un classico lievitato. Da Roscioli Caffè, la caffetteria a marchio Roscioli proprio a due passi dal Forno e dalla storica Salumeria, è possibile trovare anche il panettone in vasocottura, nella versione Classica o al Caffè e il pandoro. E a panettoni e pandori si aggiungono anche i golosi torroni in 3 diverse opzioni, rigorosamente prodotte nel laboratorio di pasticceria interno: torrone bianco morbido, torrone bianco morbido ricoperto di cioccolata e torrone morbido peccai e albicocca.

I panettoni di Gruè

Gruè è la pasticceria di Roma dove i panettoni artigianali possono essere assaporati tutto l'anno. Rigorosamente preparati con lievito madre, sono disponibili in cinque varietà differenti, anche ricoperti e decorati a mano con la pasta di zucchero: Classico, Espresso Italiano, Gianduioso, Pecan, Pere e Cioccolato. A caratterizzare i panettoni di Gruè è la lievitazione lenta e naturale grazie all’utilizzo del lievito madre e le materie prime, tutte di grandissima qualità. Oltre al Classico, sempre molto apprezzato, il Gianduioso è stato tra i lievitati più amati lo scorso Natale. Premiato come Miglior Panettone al Cioccolato d’Italia nel 2018 e a Panettone Maximo 2019, è un panettone dal gusto intenso caratterizzato da un impasto scuro con una ganache al cioccolato fondente monorigine 62%, pasta di nocciole e gocce di cioccolato al latte e fondente. Ci sono poi il Pecan, caratterizzato dall’aggiunta del caramello mou e delle noci pecan pralinate nell’impasto. L’Espresso Italiano con l’aggiunta di caffè rigorosamente di miscela arabica monorigine, profumatissimo. E, per finire, il Pere e Cioccolato: un impasto classico arricchito dalla dolcezza delle pere candite e dai pezzetti di cioccolato fondente monorigine Costa d’Avorio (60%). Il prezzo dei panettoni varia dai 36 euro del Classico, del Cioccolato e Pere e dell’Espresso ai 40 euro degli altri gusti. E, anche in questo caso non manca il pandoro (36 euro al pezzo), altro prodotto simbolo del Natale di Grué.

Il panettoni di Dao

Trovare uno dei migliori panettoni artigianali di questo Natale in un ristorante cinese. Succede anche questo a Roma nel Natale 2020. Dove? Da Dao, ristorante cinese in viale Jonio che aveva già fatto parlare di sé nel mese di novembre per un menù cino-romanesco e che, invece, per tutto il periodo di Natale propone uno speciale panettone ideato, appositamente per Dao, da Francesca Castignani pastry chef di Belle Hélène, pasticceria pluripremiata di Tarquinia che ha ottenuto le tre torte nella guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso 2021.

I panettoni realizzati in esclusiva per il ristorante Dao Chinese Restaurant sono realizzati con marroni e mandarini cinesi canditi, ricoperti da una glassa al profumo di zenzero e saranno disponibili a partire dell'11 dicembre fino ad esaurimento scorte (prezzo 30 euro), presso il ristorante in viale Jonio 328-330 o con consegna a domicilio entro un raggio di 5 km.

I panettoni di Woods

Da Pablo (mandorlato classico) a Eva (Mela annurca IGP, noci e cannella), dall'elegante Isabel (albicocca Agrimontana e zenzero) al golosissimo Wonka (triplo cioccolato Domori) e al Mozart (marrons glaces). A sfornare panettoni in quantità a Roma è Woods officina dolciaria. Una produzione che nasce dall'incontro tra il Maitre Patissiere Alessandro Fabbri e il Gruppo Woods con sede nella ex fabbrica Cerbiatto a Roma. Lunga lievitazione, lavorazione con pirlatura manuale e 7 ore di riposo a testa in giù sono i principali segreti dei panettoni di Woods. La glassatura croccante di cioccolato, bianco, fondente o al latte e cannella crispy vuole risvegliare anche i palati più esigenti. Mentre la confezione elegante e curata nei minimi dettagli lo rendono un regalo perfetto da mettere sotto l'albero.

I panettoni di Forno Monteforte

Forno Monteforte è noto a Roma per il suo "panettone sbagliato" da mangiare tutto l'anno. Un prodotto esclusivo del Forno, preparato con diverse farciture in base al periodo e alla stagione. E a Natale protagonisti assoluti il panettone classico, quello al pistacchio di Bronte e quello al cioccolato inseriti anche in ricchi e golosi cesti natalizi da regalare ad amici e parenti.

Il panettone di Bompiani

Bompiani - premiata con "Tre torte" dal Gambero Rosso nella guida Pasticceri & Pasticcerie 2021, propone il suo panettone tradizionale (glassa, uvetta e canditi) e anche altre due variazioni con gusti molto particolari: papavero ed amarena, pera e cioccolato, fragole e cioccolato bianco, con impasto al cacao e gocce di cioccolato. A queste si aggiunge il primo “Panettore Signature Walter Musco” al cioccolato bianco e caviale, ulteriore passo nel percorso artistico della pasticceria romana.

Ai panettoni si aggiungono, sotto le feste, alberelli di Natale in cioccolato, torroni, quest’anno nel doppio gusto gianduja e nocciole oppure tradizionale morbido bianco con le mandorle e, ancora, biscotti di pan di zenzero, cantucci, ricciarelli e panpepato.

Il panettone di Cresci

Da un forno in zona San Pietro, nel periodo natalizio, oltre al pane e alla pizza, viene sfornato anche il panettone. Siamo da Cresci, in via Alcide De Gasperi 17 dove, per il secondo Natale consecutivo, Cresci ripropone il suo panettone, frutto di studio e di continue prove nel loro atelier dei lievitati. Danilo Frisone chef di Cresci ha riscoperto anche il suo amore per i lieviteti, creando un panettone che valorizza un elemento fondamentale: la farina. Infatti, la novità di quest’anno è la scelta di farine marchigiane ottenute da grani 100% italiani grazie alla fornitura del Molino Paolo Mariani. Il lievito è, invece, il San Francisco, una chicca arrivata direttamente da Oltreoceano e di cui Frisone si è preso amorevolmente cura. Tre le versioni di panettone proposte: Classico con uvetta, frutta candita e un piacevole aroma di arancia, Cioccolato,, Fichi e Cioccolato con la frutta secca che arriva direttamente da un’azienda agricola del Cilento. Il peso standard è di un chilo e ha un valore di 30 euro ma su richiesta è possibile mettere a punto formati più piccoli da 750 g.

Il panettone di Le Levain

In via Luigi Santini, nel cuore di Roma, il Natale profuma di panettone classico e di tanti altri golosi dolci a tema. Il laboratorio è al lavoro da settimane per proporre ai romani classici e novità. Dal panettone classico da 1 kg, fatto con lievito madre, arancia candita artigianale, uvetta, vaniglia del Madagascar e glassa alle mandorle, agli sfiziosi mini panettoni da 100 gr (che seguono la stessa lavorazione del panettone ma i versione mini). A questi si aggiunge l'Alberello Mendiant fondente 72% Araguani o al latte Jivara Valrhona, con frutta secca e candita e ancora tavolette di cioccolato e il ricco "Bauletto di Natale" ottimo anche per un'idea regalo e composto da: Panettone classico da 1 kg, 3 confezioni di biscotti, confettura Marco Colzani, confezione di specialty coffee Unico di Picapau, tavoletta di Cioccolato Mendiant da 70gr, bottiglia di Spumante Marte (Brut Nature, Passerina 100%).

Il panettone di Dolcemascolo

Ci spostiamo a Frosinone per andare a provare un panettone che vale davvero il viaggio. E' quello realizzato dal Miglior Pasticcere emergente d'Italia secondo la Guida Pasticceri e Pasticcerie 2021 del Gambero Rosso: il panettone di Matteo Dolcemascolo. A caratterizzare i panettoni della pasticceria Dolcemascolo è il processo di lavorazione che prevede circa 72 ore di preparazione, tra impasto e fermentazione. Quattro sono in tutto le tipologie di panettoni: Classico, Cioccolato, Cioccolato e Pere e Frutti Rossi.

La versione Classica valorizza la tradizionale ricetta milanese arricchendola con arancia e cedro canditi home made. Per i più golosi c’è il gusto Cioccolato Fondente impreziosito dalle gocce di cioccolato Valrhona o la sua variante Cioccolato e Pere. Infine, il panettone ai Frutti Rossi dei boschi Arpinati che esalta il territorio e i sapori senza tempo, l’unico tra tutti disponibile anche in estate. Inoltre Dolcemascolo propone il pandoro, nella sua versione classica al burro, caratterizzato dal profumo di vaniglia. Come ogni anno, inoltre, a ridosso del Natale sarà disponibile un altro lievitato delle feste invernali, top secret fino all'ultimo e a tiratura limitata.

Panettoni artigianali da tutta Italia (a prezzi scontati!)

E, per chi vuole provare panettoni artigianali di altre regioni d'Italia, un'ottima idea è ordinarli online approfittando delle offerte di shop Today:

