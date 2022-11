Apre a Roma un "ristorante nel ristorante": si gioca e si sperimenta dietro a una porta scorrevole

Un ristorante dentro un ristorante. E' questa l'idea intima e raffinata proposta da uno dei ristoranti più noti e premiati della Capitale. Parliamo del Ristorante Il Pagliaccio, due stelle Michelin, che lo scorso weekend ha inaugurato il progetto Parallels Experience.

Un’idea nuova, sempre allo stesso indirizzo (via dei Banchi Vecchi, 129a). Una saletta privata in cui i commensali verranno accompagnati, dopo aver varcato la soglia del locale. Un massimo di 6 ospiti, tutti attorno allo stesso tavolo.

Un progetto che si cela dietro ad una porta scorrevole, pronto per essere rivelato a chi desidera fare un viaggio con la mente e con il palato, come un Parallelo attraversa in Latitudine il mondo intero, dal Mediterraneo fino all’Asia, accompagnati da un parallelismo perfetto ed equilibrato tra il servizio in sala del general manager Matteo Zappile e l’arte in cucina dello chef Anthony Genovese.

Si va oltre la semplice cena: si gioca, si sperimenta, si vive tutta la filosofia del Pagliaccio, insieme ai vini della sua Cantina, anch’essa meritevole di numerosi riconoscimenti negli ultimi anni.

L'esperienza da Parallels va prenotata sui sito del ristorante Il Pagliaccio, facendo attenzione a distinguere la sezione Main Room (la sala principale del ristorante, dove rimangono fruibili i 4 classici percorsi: Circus, Orme, Terrae, Intermezzo) e Parallels Experience. Una volta scelta la data, l’orario e il numero di ospiti, si potrà facilmente riservare la propria esperienza, attendendo la risposta del ristorante come conferma.