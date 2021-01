"L'uomo delle farfalle", il primo libro del conduttore radiofonico Manuel Saraca

“L'uomo delle Farfalle” è il romanzo d'esordio di Manuel Saraca, conduttore radiofonico romano, disponibile dal 23 gennaio su Amazon e in tutte le librerie digitali.

È la storia di due fratelli alla ricerca di un padre mai conosciuto: un viaggio intimo fatto di domande, ricordi di famiglia e la voglia di capire il senso di quel legame paterno spezzato. Un percorso coraggioso in cui appare anche un misterioso mendicante dalle mani colorate, un vecchietto che vagabonda per le strade di Roma e parla sempre della vita delle farfalle.

Manuel Saraca, già speaker di Dimensione Suono Roma, muove il primo passo nel mondo della narrativa con un testo rimasto inedito per dieci anni. “Ero poco più che ventenne quando scrissi L'uomo delle Farfalle; mancavano pochi capitoli alla conclusione, ma decisi di fermarmi e mettere via il manoscritto. Solo ora mi rendo conto che mi mancava un pezzo di vita da vivere, prima di poter finire il romanzo. Ed ora che sento di avere la giusta maturità, ho deciso di lanciarmi in questa nuova avventura”.

Un'opera prima di fantasia, ma con forti elementi autobiografici, che l'autore ha voluto curare in ogni sua parte: “Ci tenevo a mettere tutta la mia creatività anche in quei dettagli che vanno oltre al compito di chi scrive il libro: dalla cura della copertina alla realizzazione dei gadget”. Da pochi giorni prima della pubblicazione, infatti, l'autore ha deciso di regalare il segnalibro personalizzato con dedica, a chiunque ne facesse richiesta attraverso il suo sito web: “Un pensiero semplice, per ringraziare di cuore tutte le persone che, anche in questo progetto, mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato.”

“L'Uomo delle Farfalle” è disponibile in versione cartacea e ebook dal 23 gennaio, su Amazon e in tutte le librerie digitali.

