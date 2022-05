Giornata Internazionale dei Musei, tutte le iniziative in programma a Roma

Oggi, 18 maggio, si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, un appuntamento organizzat0 dall’ICOM (International Council of Museums) dal 1977.

E Roma, tra le città culturali più belle al mondo, non poteva che celebrare questa importante ricorrenza nei suoi musei e nei suoi luoghi della cultura. La Sovrintendenza Capitolina, infatti, per tutta la giornata di mercoledì, propone appuntamenti nei musei e sul territorio.

Una visita al Museo dei Fori Imperiali approfondisce la funzione educativa del museo mentre un itinerario tra le vie della Garbatella porta alla scoperta della Street art romana. Al Teatro Argentina per conoscere un piccolo e prezioso museo e alla Galleria d’Arte Moderna per ammirare installazioni artistiche multimediali; al Museo Civico di Zoologia per ascoltare i segreti della biodiversità e al Museo Napoleonico per un insolito percorso-game tra le opere esposte.

Al Museo dell'Ara Pacis si può ricevere l'attestato della "prima volta al museo" mentre visite tattili sono in programma ai Musei Capitolini e alla Centrale di Montemartini. Non mancano appuntamenti a distanza: il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio dialogano sulle strategie di valorizzazione dei piccoli musei e il Museo di Casal de’ Pazzi propone un’intervista doppia tra due realtà museali tra le più rappresentative del Pleistocene laziale.

Programma Giornata Internazionale dei Musei

Di seguito il programma completo della Giornata Internazionale dei Musei a Roma: