Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla cocaina"

"Ne sono uscito da solo, completamente da solo". Così Claudio Amendola, a Belve - programma di Raidue - parla della sua dipendenza dalla cocaina durata alcuni anni. Intervistato dalla giornalista Francesca Fagnani, l'attore romano ha raccontato senza filtri il rapporto con le droghe, sottolineando come a farlo smettere sia stato qualcosa di più importante.

Claudio Amendola a Belve

"Sulle droghe ha detto: 'Le ho provate tutte per poter dire che fanno schifo, tranne l'eroina che mi ha sempre fatto terrore", ha iniziato la Fagnani per addentrarsi insieme ad Amendola nel mondo delle dipendenze, che l'attore non ha negato di avere. "Sono uscito da qualche dipendenza - sottolinea Amendola - perché c'è stato sempre qualcosa di più importante e sono stati sempre i figli", ha dichiarato a Belve.

Claudio Amendola e la cocaina

Poi alla domanda specifica su quale fosse questa dipendenza, "La cocaina - ha risposto esplicitamente l'attore - per qualche anno. Ma non una dipendenza fisica, più un modo di vita, una finta goliardia, è stata pure quella una cosa importante". La Fagnani nel corso dell'intervista ha chiesto ad Amendola quale fosse stato il suo punto più basso, quello che lo ha convinto a smettere, per risalire: "Quando mi sono trovato in una situazione in cui dovevo essere lucido e invece non lo ero - ha ammesso l'attore - e per fortuna lo sono diventato per lo spavento, la responsabilità che potevo avere solo io in quel momento". Claudio Amendola ha infine ammesso di esserne uscito da solo, senza alcun aiuto esterno.