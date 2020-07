Cinema in piazza a Ostia: "Schritten" di Camilla Iannetti e omaggio a Sordi con "Il medico della mutua"

Sabato 8 agosto serata ricca al Porto Turistico di Roma. Protagonista de Il Cinema in piazza sarà Camilla Iannetti che presenterà Schritten (film di Camilla Iannetti del 2017, 20 min). A seguire sarà proiettato "Il medico della mutua" di Luigi Zampa (1968, 99 min), omaggio ad Alberto Sordi.

Per accedere all'arena sarà necessario prenotarsi attraverso l'apposita piattaforma. L'ingresso sarà sempre gratuito, ma per l'edizione 2020 i ragazzi del Piccolo America hanno adottato attente misure anti-Covid per regalare a romani e turisti serata piacevoli, spensierate e in sicurezza.

Qui il programma completo del Cinema in piazza