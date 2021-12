Capodanno al Sistina con il musical "MammaMia!"

Un Capodanno in sicurezza e allegria è quello che attende il pubblico de Il Sistina con Mamma Mia!, il celebre Musical con le canzoni degli Abba nella versione dei Record di Massimo Romeo Piparo. Dopo la "Prima" dello scorso 7 dicembre -un'imperdibile Opening Night per festeggiare in grande stile la riapertura del teatro dopo lo stop forzato per la pandemia– la risposta del pubblico è stata straordinaria, tanto che il Sistina ha deciso di prolungare la vendita dei biglietti di 3 settimane: sarà quindi possibile divertirsi e sognare con Mamma Mia!, in scena solo a Roma fino al prossimo 30 gennaio.

Enorme la soddisfazione di Massimo Romeo Piparo, regista, produttore e autore dell’adattamento oltre che Direttore Artistico del Sistina e di tutti coloro che con impegno lavorano in teatro per questa ennesima dimostrazione di affetto e di entusiasmo da parte degli spettatori. Segno evidente non solo della qualità di un musical senza tempo e adatto a tutte le età ma anche dell’efficienza delle misure di sicurezza in vigore, dal controllo del green pass rafforzato all’obbligo della mascherina Ffp2 in sala, unite alla ristrutturazione degli spazi del teatro con un nuovo sistema di areazione e ad un’accurata opera di restauro durante i mesi di chiusura. Dopo i ripetuti sold-out dei giorni di Natale, lo spettacolo farà compagnia agli spettatori anche nelle date "simbolo" del periodo più magico dell'anno: sipario aperto quindi e tante emozioni per salutare insieme l'arrivo del 2022, venerdì 31 dicembre alle ore 20.30 e sabato 1 gennaio alle ore 18.00 e ancora giovedì 6 gennaio (ore 16).

Per il pubblico quindi sono assicurate due ore di spensieratezza e di grandi sorrisi, nella magia di una commedia romantica dalle atmosfere mediterranee, che celebra l'amore e il coraggio. Uno spettacolo per tutti, da godere insieme in famiglia, realizzato dalla PeepArrow Entertainment: il giusto mix di divertimento e grandi sentimenti unito alla musica travolgente rendono "Mamma Mia!" il modo migliore per ripartire, celebrando il ritorno all'arte e allo spettacolo dal vivo.

Al ritmo delle hit più celebri degli Abba -da Mamma Mia! a Dancing Queen- tutte suonate dal vivo dall'orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello, il musical adattato e diretto da Piparo con Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Sabrina Marciano e un cast di oltre 30 artisti, continuerà a far battere il cuore, grazie alla storia di Sophie che, a pochi giorni dal suo matrimonio sull’isola greca in cui vive, chiama i tre fidanzati storici di sua madre per scoprire chi di loro è il padre che non ha mai conosciuto. Con la sua messa in scena ricca e spettacolare, in cui ogni dettaglio è curato alla perfezione, "Mamma Mia!" è la commedia musicale del buonumore per sognare il sole e il mare dell'estate.

BOTTEGHINO: dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 19.00 - biglietteria@ilsistina.it

Acquista online sul sito del Teatro.

PER INFORMAZIONI: 06 4200711 dal lunedi alla domenica dalle ore 10.00 alle 19.00