Saldi invernali a Roma e nel Lazio: ecco le date

Bisgnerà aspettare ancora poco, poi inizieranno i saldi invernali 2023. La giunta regionale ha approvato la data di inizio della finestra che permetterà ai consumatori di sfruttare le occasioni proposte dalle attività commerciali di Roma e del Lazio: sarà il 5 gennaio.

La vendita di fine stagione durerà nella nostra regione per sei settimane, quindi fino al 15 febbraio come stabilito solitamente e come fa sapere anche la Confcommercio sul suo sito ufficiale. "Le vendite di fine stagione sono un momento importante per esercenti e consumatori - commenta l'assessore regionale allo sviluppo economico, Paolo Orneli - ci auguriamo che possano dare una spinta ai consumi in una congiuntura particolarmente difficile per le famiglie, i lavoratori e le imprese” .

Come sempre, sono proibite vendite promozionali nei 30 giorni precedenti all'inizio dei saldi.