Termini, blitz contro degrado e bivacchi abusivi

L'area della stazione di Termini, particolarmente affollata dai turisti in questi giorni d'estate, finisce nel mirino dei carabinieri nell'ambito di una serie di controlli contro degrado e abusivismo.

I militari della compagnia Roma Centro hanno eseguito un servizio straordinario nell’area della stazione, tra piazza dei Cinquecento e piazza Indipendenza, in linea con quanto stabilito dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell’attività è di 7 persone denunciate, 10 sanzionate e diversi bivacchi di fortuna smantellati, con oltre 200 kg di rifiuti vari, tra cui tende da campeggio e carrelli metallici, rimossi dagli operatori di Ama nell'area verde di piazza dell'Indipendenza.

Tra i denunciati ci sono un uomo di 40 anni, senza fissa dimora e con precedenti, che è stato bloccato mentre molestava alcuni viaggiatori nei pressi delel biglietterie, e un 28enne cittadino peruviano che ha cercato di allonantanarsi dal controllo. Individuati anche un 45enne su cui pendeva un divieto di ritorno nel comune di Roma, e un 37enne per cui era stato vietato l'accesso all’area urbana della stazione ferroviaria Termini attraverso daspo urbano. Altre cinque persone che hanno violato il divieto di stazionamento sono state allontanate dalla zona per 48 ore.

In piazza Indipendenza i militari impegnati a contrastare il fenomeno dei bivacchi abusivi hanno sanzionato 3 persone per abbandono di rifiuti in strada e denunciato un 38ennem anche lui responsabile dell’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma. Stesso provvedimento adottato per due donne di 38 e 49 anni, entrambe senza fissa dimora, responsabili dell’inosservanza del daspo urbano cui erano già state sottoposte.