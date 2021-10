Maxi rissa tra gruppi rivali su via Prenestina: un ferito grave

Una lunga scia di sangue per i cento metri che accompagnano via Alberto da Giussano con via Prenestina. Cocci di vetro sull'asfalto, una spranga e aloni rossi che macchiano il percorso e raccontano di una rissa, violenta, andata in scena all'alba di oggi, lunedì 18 ottobre. A ricostruire quanto accaduto è la polizia di Stato, sul posto con 8 volanti, tutte allertate dai residenti che, spaventati, parlavano addirittura di un morto quando hanno dato l'allarme al Numero Unico per le Emergenze.

Notizia smentita, fortunatamente, dalle forze dell'ordine che però, per il momento, hanno contato un ferito (portato in ospedale in codice rosso) e almeno 8 persone in fuga. Di quanto accaduto, tuttavia, ancora si sa poco. Chi indaga lo fa a bocche cucite. I fatti, secondo quanto ricostruito da RomaToday, sarebbero iniziati intorno alle 6:30 del mattino, davanti ad un locale che affaccia su via Alberto da Giussano, all'altezza del civico 18. Qui, stando alle prime ricostruzioni, due gruppi di sudamericani si sarebbero picchiati.

Botte violente con qualcuno di loro anche "armato" di cocci di vetro e una spranga. La violenza è durata per diversi minuti trasformandosi in una caccia all'uomo, tanto che un uomo è stato inseguito e pestato con un'asta poi lasciata sull'asfalto, ormai insanguinato. Sangue che ha raccontato i movimenti dei rissanti. Tracce tutte repertate dalla polizia che ha deviato il traffico automobilistico sulle linee dei tram 5-14-19, e la squadra della Scientifica che ha analizzato i primi indizi utili.

La polizia è a caccia del branco. Chi indaga non esclude che i due gruppi rivali si siano dati appuntamento nel locale per poi vedersi fuori e iniziare la rissa da strada. Nel frattempo i residenti, che incuriositi si sono riversati in strada, a RomaToday confessano: "Non è la prima volta che accadono queste risse. Qui è un continuo, soprattutto nel week end, fuori dai locali. Questa volta la violenza è stata più cruda. Poteva andare peggio".