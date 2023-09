Armati con coltelli da cucina rapinano il supermercato: bottino da 1.000 euro

Momenti di terrore all'interno del supermercato Eurospin di Lunghezza, nel quadrante est di Roma ,a ridosso dell'autostrada. Nel pomeriggio di sabato 16 settembre, infatti, due uomini sono entrati armati con coltelli da cucina e hanno messo a segno una rapina.

Rapina al supermercato di Lunghezza

Il fatto si è svolto nel pomeriggio, una delle fasce orarie più affollate per chi ha l'abitudine di fare la spesa nel weekend. E' sabato, siamo nel cuore di Lunghezza a Roma est, pochi chilometri dall'A24. Nell'Eurospin di largo Stanislao Fadda in molti si stanno accingendo a pagare alle casse e andare via, ma all'improvviso fanno irruzione due uomini.

Bottino da 1.000 euro

I due individui sono irriconoscibili, hanno i volti travisati e indossano dei guanti. In mano brandiscono entrambi un coltello da cucina, qualche testimone li scambia per machete. Intimano a una delle cassiere di consegnare l'incasso, circa 1.000 euro. Una volta preso il contante (tutta l'operazione porta via pochi minuti, interminabili per chi era presente nel supermercato), i due rapinatori escono e salgono a bordo di un'autovettura lasciata a ridosso dell'ingresso nel parcheggio del discount. Non c'è nessuno alla guida ad attenderli, in breve si dileguano.

Gli investigatori cercano elementi utili per il riconoscimento

Sul posto sono intervenuti con una volante i carabinieri della stazione di San Vittorino Romano. Gli investigatori stanno procedendo alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, per ricostruire ancora più nel dettaglio la dinamica e provare a cogliere particolari utili al riconoscimento dei due rapinatori. Inoltre, ascoltando i testimoni presenti e i dipendenti dell'Eurospin, si cercherà di capire se i due uomini erano italiani o stranieri e se avessero inflessioni o accenti particolari.