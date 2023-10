Proprietario di casa spara al suo affittuario

Un colpo di pistola, sentito in modo nitido da diversi cittadini. Poco prima le urla di una lite a squarciare la normalità di una domenica pomeriggio. Siamo nella zona di Pantano, in via del Casale Ciminelli. Qui, un 71enne ha affittato una porzione della propria villetta ad un 41enne cittadino romeno. Ieri, poco prima delle 17, per motivi ancora in corso di accertamento, i due iniziano a discutere.

Scoppia la lite, i due alzano la voce, non è chiaro se vengono anche alle mani. A rompere il trambusto un colpo di pistola. Ad esploderlo il 71enne proprietario dell'appartamento: il colpo raggiunge la mano del suo inquilino. Da qui la chiamata alle forze dell'ordine: sul posto arrivano le volanti della polizia di Stato e un'ambulanza che trasporta la vittima al policlinico Tor Vergata. Ferito alla mano, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

Per il proprietario di casa invece è scattata la denuncia in stato di libertà per lesioni aggravate.