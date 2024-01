È morto Francesco Romeo, luminare della cardiologia italiana

Si è spento a Roma Francesco Romeo, 74 anni, già affermato professore ordinario di Cardiologia presso l'Università Tor Vergata e direttore della prestigiosa scuola di specializzazione in Cardiologia. La triste notizia è stata annunciata su X dall'ex rettore di Tor Vergata, il rinomato genetista Giuseppe Novelli. "Caro Franco, Ciao. Grazie per il cammino fatto insieme, mi hai insegnato tante cose. Prima fra tutte, l'amicizia. Buon volo", ha scritto Novelli, ricordando con affetto il loro lungo percorso professionale e personale.

Romeo, originario di Fiumara di Muro (Reggio Calabria), è stato componente del Consiglio superiore di sanità. È stato insignito dal presidente della Repubblica con la Medaglia d'oro al merito della Sanità pubblica nel 2013. E' stato inoltre presidente della Società italiana di cardiologia e membro del 'nominating committee' della Società europea di cardiologia.

Il messaggio del presidente della regione Lazio Francesco Rocca

"La sanità italiana, europea e internazionale perde un luminare della Cardiologia", commenta il governatore del Lazio Francesco Rocca. "Una notizia che rattrista: il professore Franco Romeo, apprezzato sia dai colleghi sia dai suoi studenti che dai cittadini, è stato insignito, tra i tanti riconoscimenti, anche della Medaglia d’Oro al merito della Sanità pubblica dal Presidente della Repubblica Italiana. Fondamentale è stato il suo impegno nella sanità del Lazio e nel mondo accademico. Giungano le condoglianze alla famiglia a nome dell’amministrazione regionale".

Cordoglio anche dal capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. “Sono molto rattristato dalla scomparsa del professor Franco Romeo. Insigne docente, grande e generoso medico, ha sempre portato una parola di esperienza e di saggezza in ogni contesto. Si trattasse di soccorrere chi soffriva o di impegnarsi nel campo accademico o nella difesa del ruolo della sanità. Tanti hanno fruito della sua competenza e del suo equilibrio. Anche nel mondo associativo è sempre stato attivo e portatore di proposte concrete e utili per la salute pubblica. La sua prematura scomparsa rattrista profondamente e impoverisce il mondo della sanità e della scienza, che in lui ha avuto sempre un saldo e generoso punto di riferimento”.