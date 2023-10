Incidente a Morena, scontro tra auto e ambulanza. "È stata una tragedia sfiorata"

Due persone ferite, ma come raccontano diversi testimoni l'incidente avvenuto ieri sera a Morena è una "tragedia sfiorata". Lo scontro è avvenuto intorno alle 23 in via Settemetri, all'altezza via di Torre Morena. Un'auto ha impattato contro un'ambulanza. La prima vettura, nell'impatto, ha visto gli airbag "esplodere".

Sul posto la polizia locale di Roma Capitale e un altro mezzo del 118. Secondo quanto appreso, l'ambulanza proveniva da Anagnina e aveva la precedenza. L'auto procedeva da destra su via di Torre Morena. Due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso per dinamica, un terzo in codice giallo.

Alfredo Giordiani di Vivinstrada era lì: "Se mi fossi trovato a passare, era il mio percorso, pochi minuti prima avrei rischiato molto. Pochi giorni prima era già successo, all'altro lato dello stesso incrocio dove un'auto ha divelto il recinto".