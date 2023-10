Incidente alla Romanina: si scontrano suv e scooter, due feriti. Ragazzo rischia di perdere una gamba

Rischia l'amputazione della gamba un ragazzo rimasto coinvolto in un incidente stradale alla Romanina. Alla guida di uno scooter il giovane si è scontrato con un suv rimanendo gravemente ferito. L'incidente stradale è avvenuto alla Romanina lunedì 2 ottobre.

Sono stati gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 19:30 all'incrocio fra via Emanuele Carnevale e via Luigi Cremani. L'impatto ha coinvolto un suv Nissan X Trail e uno scooter Yamaha T-Max. Ad avere la peggio il 29enne alla guida dello scooter. Affidato al personale del 118 è stato trasportato dall'ambulanza in codice rosso al policlinico Tor Vergata. Ferito anche il passeggero del mezzo a due ruote, un 32enne, trasferito al policlinico Casilino anche lui in codice rosso.

Illesa la conducente della vettura - una donna italiana di 46 anni - con l'auto che dopo l'impatto con lo scooter ha terminato la propria corsa contro un palo della luce. Ascoltati i testimoni gli agenti della municipale hanno eseguito i rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.