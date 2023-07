Si scontrano auto e monopattino, grave un 47enne

È grave in ospedale un uomo di 47 anni rimasto ferito in un incidente stradale con un'auto mentre era alla guida di un monopattino. Lo scontro nel pomeriggio di venerdì a Tivoli, provincia di Roma.

Il sinistro in largo Saragat, intorno alle 18:30 del 14 luglio. Qui il 47enne residente a Castel Madama, alla guida di un monopattino elettrico, si è scontrato con una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 48 anni, residente a Pisoniano. Le cause del sinistro e la ricostruzione della dinamica sono in corso di accertamento da parte della polizia Locale di Tivoli, intervenuta sul posto per i rilievi.

Grave il conducente del monopattino. Il 47enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli per le ferite gravissime riportate alla testa, in prognosi riservata. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.