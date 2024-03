Colleferro: incidente tra auto e moto, morto ragazzo di 26 anni. Ipotesi sorpasso azzardato

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale in provincia di Roma. La tragedia si è consumata intorno alle 21:40 circa di domenica 24 marzo a Colleferro. Per Gianmarco Navarra non c'è stato nulla da fare. Il ventiseienne era a bordo della sua Ktm 690 quando si è scontrato con un ventenne al volante di una Lancia Y all'altezza di via Carpinetana.

Gianmarco Navarra morto in ospedale

Il conducente dell'auto si è fermato subito a prestare soccorsi. Nel tratto di strada che da Colleferro sale su fino a Carpineto Romano sono accorsi i medici del 118 e la polizia di Stato. Gianmarco Navarra , già in grvi condizioni, è stato portato in ospedale dov'è morto poco dopo. La salma del ragazzo residente a Segni è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La dinamica

Secondo una prima dinamica il 26enne avrebbe superato un'auto per poi scontrarsi contro la Lancia Y che aveva appena svoltato, uscendo da una abitazione privata. Un sorpasso in un tratto di strada che, secondo quanto appreso, sarebbe poco illuminato. I due mezzi sono stato sequestrati. Come da prassi il conducente della Lancia è stato sottoposto ai test di alcol e droga.

Amici in lutto

Saputa la notizia in molti si sono stretti attorno alla famiglia di Gianmarco Navarra. Amante dello sport, dalla pallavolo allo snowboard, passando per l'equitazione, e dei motori, il ragazzo era ben voluto da tutti.

"Con te vola un anima buona, ma buona davvero, di quelle che oggi in giro non ne vedi molte. - lo ricorda Natasha - Eri buono, non mi viene in mente un altro aggettivo per descriverti perché buono è tutto e lo eri davvero, un ragazzo rispettoso, affettuoso, col cuore grande e con le sue sofferenze dentro. Conoscendomi da poco, ti eri subito accollato le mie croci adolescenziali e ci sei stato davvero. Di te non posso dimenticare niente".

"Gianmà, c’hai fatto un brutto scherzo veramente. Corri, sali e stringi forte tuo papà", un altro pensiero sui social. Maria anche lo saluta: "Ciao secco".