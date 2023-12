Incendio nel compattatore, rifiuti in strada per evitare che il camion prenda fuoco

Un cumulo di rifiuti in fiamme sulla carreggiata della strada. L'incendio è divampato lunedì mattina in zona Tintoretto-Ardeatino a bordo di un camion compattatore che trasportava rifiuti. Al fine di evitare che le fiamme si propagassero al mezzo pesante, carte e cartoni sono stati scaricati direttamente sulla via Laurentina al fine di facilitare anche l'intervento dei vigili del fuoco. Alta la colonna di fumo ben visibile da chilometri di distanza.

Fiamme dal compattatore

Il rogo è divampato intorno alle 8:30 a bordo di un mezzo della logistica ambientale Srl che trasportava materiale cartaceo. Sulla via Laurentima altezza viale del Tintoretto, accortosi del fumo il conducente - dopo essersi accertato di avere lo spazio per poterlo fare - ha scaricato carta e cartone in fiamme sulla carreggiata in direzione via Cristoforo Colombo.

Incendio via Laurentina

Al fine di consentire l'intervento dei pompieri gli agenti del VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso il tratto di via Laurentina - a scopo precauzionale - all'altezza dello svincolo dell'autostrada Roma-Fiumicino. Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale. Spente le fiamme nessuno è rimasto ferito.

Incendio rifiuti a Cornelia

Stessa scenario si era presentato - sempre lunedì - sulla circonvallazione Cornelia. In questo caso a prendere fuoco sono stati i rifiuti di un compattatore Ama.