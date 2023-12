Incendio a Prati, cabina elettrica va in fiamme: palazzine senza luce

Ore senza luce per i residenti del quartiere Prati di Roma. Nella mattinata di oggi, infatti, un incendio è scoppiato in una cabina elettrica che affaccia via Sabotino. Sul posto, intorno alle 10.30 i vigili del fuoco con la squadra 9A che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la cabina.

I pompieri hanno lavorato per circa un'ora e mezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicati. Disagi per i residenti di via Sabotino e via Carlo Mirabello, rimasti senza energia elettrica per diverse ore. Sul posto anche i tecnici per ripristinare la rete, tornata attiva intorno alle 14.30 circa.