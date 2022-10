Incendio in officina: venti autobus distrutti dalle fiamme

Incendio nella notte in una officina meccanica a Nettuno. Vasto il rogo che ha interessato una ventina di mezzi fra autobus Cotral, bus di compagnie private, oltre a degli autocompattatori per la raccolta dei rifiuti, un autocarro ed una cisterna Gpl. L'allarme è scattato intorno alle 3:00 della notte in via Tre Cancelli Piscina.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco impegnate a fronteggiare il vasto incendio che, divampato da uno dei pullman presenti nell'autofficina, ha quindi interessato gli altri mezzi in sosta vicino. Sul posto sono intervenute due autobotti, il carro schiuma ed il carro autoprotettori, con l'ausilio di polizia e carabinieri.

Complicate le operazioni di spegnimento dell'incendio con le fiamme circoscritte prima che potessero raggiungere alcune abitazioni ed un vicino distributore di carburante. Imponenti le fiamme, con delle esplosioni avvertite da chilometri di distanza. Una notte di super lavoro per i pompieri riusciti a mettere in sicurezza l'autofficina intorno alle 5:00.

Domate le fiamme e messa in sicurezza la zona restano da accertare le cause. Indagini in corso da parte degli agenti del commissariato Anzio Nettuno di polizia.