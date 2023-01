Carrozzeria in fiamme, colonna di fumo nero nel quartiere

Una densa nube di fumo nero ha invaso, nel pomeriggio di sabato 14 gennaio, via Stefano della Bella e le vie vicine, in zona Giardinetti, per l’incendio di un magazzino adibito a carrozzeria.

Il rogo è scoppiato poco prima delle 17, e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, un’autobotte e un’autoscala, insieme con mezzi del 118 e carabinieri.

Stando alle prime informazioni, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Alla luce dei materiali presenti all’interno della carrozzeria, però, è stato necessario far intervenire anche il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico per il rilevamento di sostanze chimiche pericolose, nocive o inquinanti.