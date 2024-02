Manolesta in azione sul bus, turista derubata del portafoglio

Avevano borseggiato una turista cinese, sfilandole il portafogli, ieri pomeriggio a bordo di un autobus della linea 280 in via Lungotevere Ripa, a Roma. Per questo motivo due algerini, un 43enne e un 28nne, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato. Il portafoglio è stato subito recuperato e restituito alla turista. Stamattina è prevista l'udienza per direttissima.