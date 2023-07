Ladri cercano di rubare i camion per la raccolta dei rifiuti

Si sono intrufolati nel deposito dei mezzi della nettezza urbana della D&D di Artena (in provincia di Roma) ed hanno tentato di rubare alcuni camion che vi erano parcheggiati. Non essendoci riusciti la prima volta ci hanno provato anche la notte scorsa ma questa volta sono stati messi in fuga dall’arrivo dei carabinieri della compagnia di Colleferro.

Le parole del sindaco Angelini

“Due notti fa, e poi ancora ieri notte, questi delinquenti hanno cercato di rubare due camion della nettezza urbana. All'intervento dei carabinieri si sono nascosti e sono riusciti a farla franca. Almeno questa volta. Un vero peccato - le parole del sindaco di Artena Angelini su facebook che poi ha proseguito - ringrazio la Società D&D Ecologia e gli operatori ecologici che, pure nelle condizioni pietose cui erano ridotti i mezzi, sono riusciti comunque ad assicurare il servizio. Grazie a ognuno di loro a nome di tutta la popolazione. Spero che le forze dell'ordine riescano ad acciuffare questi mascalzoni assicurandoli alla giustizia così come meritano”.