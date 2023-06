Cadono in un canale di scolo, salvati due cani

Sono caduti in un canale di scolo dove sono poi stati recuperati dai pompieri. Vigili del fuoco intervenuti venerdì mattina a Bracciano, in via Fra Giovanni, per soccorrere due cani di piccola taglia, finti in un condotto di scarico delle acque piovane.

Arrivati sul posto i caschi rossi hanno sollevato diversi tombini di ispezione guidati dai guaiti dei piccoli animali. Individuati, li hanno trattato in salvo e affidati alle cure del padrone. I cani erano in buone condizioni di salute.