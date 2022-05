Pedinati fino ad un ristorante, trasportavano 167 chili di cocaina

Trasportavano ben 167 chili di cocaina. Droga tutta divisa in panetti che avrebbe dovuto invadere parte della provincia di Roma, quella che affaccia sul lago di Bracciano e che arriva fino al comune di Viterbo. A fermarli, sono state le indagini degli agenti della polizia di stato del VI distretto Casilino e della compagnia della Guardia di Finanza di Civita Castellana che hanno portato all'arresto di un italiano di 65 anni e un cittadino di nazionalità rumena di 45 anni poiché gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto si è svolto lo scorso 10 maggio quando i poliziotti hanno intercettato un'auto di piccola cilindrata malridotta, completamente abbassata sulla parte posteriore da toccare quasi l'asfalto e che si muoveva nelle vicinanze del lago di Bracciano con andatura incerta attirando l'attenzione delle pattuglie. Gli accertamenti hanno consentito di ricondurre la proprietà dell’autovettura ad una famiglia del posto già oggetto di indagini nel recente passato per traffico di sostanze stupefacenti.

Il mezzo intercettato è stato quindi seguito fino a quando si è fermato davanti ad un ristorante in stato di abbandono sulla via Cassia, dove il conducente e un suo complice una volta fermata l'auto hanno iniziato a svuotare il cofano riempiendo dei sacchi di iuta trasportati poi all'interno del ristorante. Le modalità con cui avvenivano le operazioni di trasferimento del materiale nel locale ristorante hanno destato ulteriori sospetti in quanto avvenivano in modo repentino tanto da indurre gli investigatori ad intervenire cogliendoli sul fatto.

La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare all’interno dell’autovettura 117 chili di cocaina suddivisa in panetti da un chilo, mentre ulteriori 50 panetti della stessa tipologia sono stati rinvenuti all'interno del ristorante. L'arresto dei responsabili, è stato convalidato.