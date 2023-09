Pestato e poi investito dopo un rimprovero per la velocità troppo alta. Diciannovenne lotta tra la vita e la morte

È stato brutalmente pestato in strada e poi è stato investito, adesso è in ospedale in prognosi riservata. Vittima un ragazzo di diciannove anni aggredito in piazza Cesare Battisti ad Anzio nel pomeriggio di domenica 17. Le persone che lo hanno picchiato ancora non state identificate e la polizia di Stato indaga.

Secondo quanto appreso, il ragazzo avrebbe rimproverato i suoi aggressori - erano almeno in un due - perché stavano correndo con la macchina a pochi metri dai passanti. A quel punto i ragazzi a bordo dell'auto si sarebbero fermati e lo hanno preso a pugni e calci. Poi sono risaliti nella loro vettura e lo hanno investito, per poi fuggire.

Il tutto davanti a diversi testimoni che hanno allertato il numero unico per le emergenze e prestato i primi soccorsi al diciannovenne. Il ragazzo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno. È in gravi condizioni.