VIDEO | "Scuola sicura" ai tempi del Coronavirus, i test sierologici al personale arrivano anche in aula

Sono più di 2500 ad oggi, su una platea di 30mila, le prenotazioni ai test di sieroprevalenza tra il personale scolastico della Asl Roma 1. Docenti e non docenti che, in vista dell’avvio dell’anno scolastico il prossimo 14 settembre, hanno scelto volontariamente di sottoporti al controllo sul Covid 19.

“Un dato destinato a salire con il rientro del personale dalle ferie nei prossimi giorni - spiega Paolo Parente, medico e referente della campagna 'Scuole sicure' della Asl Roma 1 -. L’obiettivo è quello di garantire una riapertura delle scuole in maniera sicura”. Iniziativa che, per i plessi più grandi prevede proprio l’organizzazione del prelievo all’interno della scuola, mentre per gli altri ci sono i presidi sanitari organizzati dal distretto sanitario. “Importante soprattutto dal punto di vista della prevenzione - commetta una docente di filosofia -. per tutto il resto c’è ovviamente un’incognita, ma siamo pronti”.

Ma che valenza ha questo tipo di test se viene effettuato così presto rispetto alla ripresa delle attività scolastiche?: “Non è uno sforzo vano perchè questo ci permettere di avere un quadro su come si è estesa e comportata l’epidemia - continua Parente -. Da quello che emergerà ogni istituto potrà organizzarsi anche in base a questo”.