VIDEO | Vittime della strada, i più giovani a lezione di sicurezza stradale con la Polizia di Stato

Tra i relatori anche Luca Valdiserri, papà di Francesco: "Ragazzi divertitevi, ma siate responsabili per voi e per gli altri"

Una cittadella per la sicurezza stradale allestita all’interno dell’antica Roma. Quella di Cinecittà Studios però, dove la Polizia di Stato ha scelto di organizzare questa iniziativa nella mattinata di oggi, giovedì 23 novembre, in occasione della giornata in memoria delle vittime della strada. Giochi interattivi, simulatori, formazione e dibattiti. tutto per sensibilizzare gli oltre mille giovani partecipanti, provenienti da diverse scuole di Roma, ai pericoli della strada. Ma anche alla responsabilità che si deve avere per se e per gli altri.

“Se qualcuno avesse avuto questa cura verso se stesso, e soprattutto verso chi era con lui in macchina, forse mia sorella sarebbe qui oggi”, dice Marta Speranza pensando a Chiara, morta in un incidente stradale a Milano a soli 23 anni. “La forza di portare avanti il mio impegno me la danno gli amici di Francesco, con i quali siamo molto legati - dice invece Luca Valdiserri, tra i relatori dell’iniziativa -. Ci sono molte emergenze in questo Paese, ma questa è importante se vogliamo salvare il nostro futuro”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il ministero dei Trasporti, quello all’Istruzione e al Merito, la fondazione Ania, l’associazione famigliari vittime della strada, la federazione ciclistica italiana. Per citarne alcune. “Il 99% degli incidenti stradale è provocato da un comportamento scorretto alla guida - spiega Maria Francesca Bruschi, vice questore della Polizia di Stato -. Per questo è fondamentale sensibilizzare i ragazzi sulla sicurezza stradale, loro che saranno in grado di educare anche gli adulti”.