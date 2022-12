Chiara morta a 23 anni dopo un incidente su un'auto in sharing

Chiara Speranza, una ragazza di 23 anni nata a Roma, è morta all'alba di sabato 3 dicembre in un incidente stradale in via Melchiorre Gioia, a Milano, mentre si trovava su una 500 di Enjoy presa in sharing con due amici.

L'impatto era avvenuto intorno alle 4.30 del mattino, all'incrocio con viale Lunigiana. La 23enne romana, che stava viaggiando in auto come passeggera, è morta dopo l'arrivo al Policlinico di Milano in condizioni disperate, come spiega MilanoToday. I traumi riportati nello schianto erano troppo gravi.

A rimanere feriti nel sinistro anche il ragazzo che si trovava alla guida dell'auto, 25 anni, che è stato ricoverato in gravi condizioni al San Carlo, e la seconda passeggera, che è stata portata al Fatebenefratelli e non sarebbe invece in pericolo di vita.