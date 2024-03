VIDEO | Rocca sulla nuova sede dell'ospedale Umberto I: "Sono fiducioso, ma non è alternativo all'ospedale Tiburtino che si farà"

Dove sorgerà il nuovo Policlinico Umberto I? Questo ancora non è dato saperlo, ma il presidente della Regionel Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione di un nuovo reparto all'ospedale San Camillo, spiega come sono andati i lavori del tavolo tecnico avuto sul tema giovedì 29 febbraio. "Sono molto fiducioso - spiega Rocca -. I tecnici stanno individuando le aree, si sta facendo velocemente anche uno studio sulla viabilità che è importante, poi si parte con la fase operativa. Quello che tengo però a dire, è che assolutamente non è alternativa al progetto dell'ospedale Tiburtino che si farà".