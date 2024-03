VIDEO | Al San Camillo il nuovo reparto di degenza a gestione infermieristica: servirà ad alleggerire il pronto soccorso

Un nuovo ambiente ospedaliero di 18 posti letto per l’ospedale san Camillo di Roma. Inaugurato nella mattinata di oggi, venerdì 1 marzo, al primo piano del padiglione Maroncelli dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. Sul posto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, accanto al direttore generale Narciso Mostarda.

Il nuovo reparto di degenza a gestione infermieristica è stato concepito per accogliere pazienti adulti provenienti dalle Unità di degenza acuta accoglie pazienti clinicamente stabili che non richiedono né un elevato impegno tecnologico né la costante presenza medica, caratterizzati da una parziale o totale non autosufficienza (anche temporanea), oppure affetti da patologie di tipo cronico degenerativo che non rendono possibile l'immediato trasferimento in strutture assistenziali o presso il domicilio. L’Ugi s’impegna a favorire l'integrazione tra strutture ospedaliere e territorio per assicurare la continuità assistenziale, migliorare l'utilizzo dei posti letto garantendo una presa in carico efficiente e riducendo gli accessi al Pronto Soccorso per ricoveri ripetuti. Ed è soprattutto su quest’ultimi che ricade la maggiore attenzione, visto l’alto numero di accessi con pazienti costretti a restare in attesa per ore, a volte giorni. Come raccontato recentemente da RomaToday Dossier.

“Decongestionare i pronto soccorso e riportare gli ospedali alla loro naturale funzione: gestione delle emergenze e dei pazienti acuti - spiega Rocca -. L’Unità di degenza a gestione infermieristica, che oggi inauguriamo al San Camillo-Forlanini, è un passo importante in questa direzione. La nostra è una Regione dove il numero di anziani è alto e continuerà a crescere nei prossimi anni. Dobbiamo essere pronti ad affrontare l’invecchiamento della popolazione, le cronicità e le comorbidità. Spazi come questi, con 18 posti letto, guidati da personale infermieristico e supervisionati dalla Direzione Ssnitaria, consentiranno ai più fragili una più tempestiva ed efficace presa in carico”.

“Una buona notizia per i cittadini romani, ma anche per gli infermieri - ricorda Stefano Barone, segretario provinciale Nursind Roma -. Quello che si inaugura oggi, infatti, non è un semplice reparto bensì un modello che può e deve fare scuola nel resto del Lazio e in tutta Italia. Diamo atto a Rocca di aver mantenuto un impegno preso durante la campagna elettorale e di aver quindi compreso le ricadute positive che questa nuova unità potrà avere su tutto il sistema sanitario cittadino, sia in termini di una sempre maggiore connessione tra ospedale e territorio e sia in termini di riduzione di spesa. E’ senza dubbio una scelta che permetterà finalmente di mettere al centro la figura dell’infermiere, ma è soprattutto una decisione che inciderà positivamente sulla disponibilità di posti letto, grazie alla riduzione dei giorni di ricovero nei vari reparti specialistici, con la possibilità di seguire meglio pazienti cronici. Oltre alla ‘boccata d’ossigeno’ per il pronto soccorso che proprio grazie a questa nuova unità potrà tornare a respirare”.

L’Unità mira a fornire risposte adeguate ai bisogni di salute multidimensionali dei cittadini attraverso l'implementazione di modelli assistenziali innovativi. Sarà aperto e accogliente e, diversamente dalle altre unità di degenza, non ha orari di visita prestabiliti consentendo ai familiari di visitare e trascorrere del tempo con i propri cari ricoverati in modo flessibile e libero. “Il San Camillo è impegnato in un progetto di sviluppo e di investimenti sulla qualità e gli esiti delle cure - dice il direttore generale dell’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, Narciso Mostarda -. Tutto questo si colloca all’interno di un programma più ampio di accoglienza-degenza e di dimissioni presso strutture territoriali o presso il proprio domicili”.